حماد: قدمنا في حماس كل ما نملك على أمل أن تتم المصالحة

حماد: قدمنا في حماس كل ما نملك على أمل أن تتم المصالحة
القيادي في حماس فتحي حماد
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس فتحي حماد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول انقاذ نفسه عن طريق القضية الفلسطينية ومهاجمتها، وما فعله عضو الكنيست الاسرائيلي اليوم محاولة ليظهر بصورة وطني بالنسبة لاسرائيل فقام بأهانة أهالي الأسرى.

وأضاف حماد في حديث مع قناة الجزيرة مباشر أن ملامح صفقة القرن بدأت تظهر على الأرض باعلان ترامب الأخير القدس عاصمة لاسرائيل، مبيناً أن هناك بعض العرب المطبيعين الذين يدعمون صفقة القرن بدؤوا بالحديث عنها، ونحتاج لأن نتوحد لمواجهة صفقة القرن.

وأكد حماد أن هناك مقاومة كبيرة في مجلس الأمن وعلى الأرض في الضفة وغزة، موضحاً أن المرحلة الحالية ستطول وستصب في اعادة القضية الفلسطينية لمحور الاهتمام.

وأوضح حماد أن اتفاقية أوسلو انتهت عند الشعب الفلسطيني ولم تنته عند السلطة والرئيس محمود عباس، لكن الرئيس لم يعلن حتى اللحظة رفع الاجراءات عن غزة.

وفي حديثه عن الانتفاضة الشعبية الحالية أكد حماد أن العمود الفقري في الرد على الاحتلال وأمريكا هي المقاومة ولا نقلل من خطوات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن الهبة الشعبية الحالية جمدت بعض الخطوات لدى المطبيعين مع الاحتلال

وأشار إلى أن الهبة الشعبية دفع للقضية الفلسطينية وستتطور في الأيام المقبلة، مطالباً الشعوب العربية مواصلة الدعم المالي والشعبي للانتفاضة الحالية،لأن القدس في كل يوم تهود واسرائيل تحاول هدم المسجد الأقصى وعلى الدول العربية والاسلامية تقييد هذا الاحتلال.

وفي ملف المصالحة أكد حماد أن حماس قدمت كل ما تملك على أمل أن تتم المصالحة، ونبذل جهدنا لتكون هناك مصالحة على أرض الواقع إلا أن الطرف الآخر في المصالحة لا يستجيب، وعلى الطرف المصري التدخل وبذل جهوده ودوره الان للضغط على الطرف الاخر لتحقيق المصالحة.

ونوه حماد إلى أنه على المستوى الرسمي العربي لم يُقدم للانتفاضة أي دعم مالي، مؤكدا أن الانتفاضات الشعبية تتطور من تلقاء نفسها والفصائل لها توجيهاتها في هذه الانتفاض، وهذه الهبة لن تتوقف فهي من أجل الأقصى ومبنية على عقيدة.

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