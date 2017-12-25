رأفت يصف قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس بالأرعن وغير المسؤول

رأفت يصف قرار نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس بالأرعن وغير المسؤول
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني، (فدا) السيد صالح رأفت، قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس واصفاً هذا القرار بالأرعن وغير المسؤول.

وأكد في بيان له، اليوم الاثنين، على أن قرار غواتيمالا المعيب مخالف لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي رفض أي تغيير على الوضع القانوني للقدس.

وطالب رأفت في نهاية بيانه موراليس بعدم الخضوع للابتزاز والرشوة من قبل نتنياهو، الذي يعمل على توريطه، والتراجع عن هذا القرار المخجل، الذي يترتب عليه مسؤوليه قانونية وأخلاقية.

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