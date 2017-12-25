قداديس الميلاد بلبنان تؤكد دعم شعبنا في دفاعه عن القدس

قداديس الميلاد بلبنان تؤكد دعم شعبنا في دفاعه عن القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قداديس الميلاد التي أقيمت في مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة الميلاد المجيد، دعم شعبنا الفلسطيني في نضاله ودفاعه عن عاصمته الأبدية مدينة القدس، ورفض القرار الأمريكي بحقها.

ففي الصرح البطريركي في بكركي، وبحضور الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته الميلادية اليوم الاثنين: "يتجه فكرنا إلى الشعب الفلسطيني المتألم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الرامي إلى تهويد مدينة القدس المقدسة ونزع الصفة المسيحية والإسلامية عنها، متحدياً رغبة العالم كله خاصة محبي السلام، وكأنه يريد أن يقضي على القضية الفلسطينية، وحلها بإنشاء الدولتين".

بدوره، دعا متروبوليت بيروت وتوابعها المطران إلياس عودة إلى عودة القدس لأهلها والجميع إلى ديارهم، مؤكداً أن "العيون شاخصة إلى القدس كي يحل السلام في المدينة المقدسة لتبسط العدالة عليها وعلى كل المسكونة، لأن عدالة الأرض استنسابية وناقصة والقدس أولى ضحاياها".

أما راعي ابرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة حداد، فقال في قداس الميلاد: "نصلي لأجل القدس، لكي تزول عنها هذه الغيمة، ونحيي قرار الأمم المتحدة الذي أنهى المهاترة الأميركية حول القدس".

من جانبه، أكد رئيس أساقفة بيروت المطران بولس مطر أن "تطرف المحتلين لأرضنا العربية وعدم اكتراثهم لمقدساتنا الدينية وعلى رأسها القدس مدينة السلام، قد يكون مسبباً لبعض من التطرف المقابل".

ودعا مطر إلى "عودة الحق إلى نصابه وأن يفرض احترام المقدسات على عقليات تخرج عن الإيمان الصحيح"، مشدداً على "أن القدس، مدينة السلام، ستكون عاجلاً أم آجلاً محررة من الاحتلال ومدينة لكل المؤمنين، مع الاعتراف بوضع دولي لها يناسب دعوتها".

كما صلى الأب وليم نخلة لأجل القدس؛ لكي تزول عنها هذه الغيمة، وأهدى دعاء وصلاة المصلين في كنيستي صفد البطيخ وبرعشيت في جنوب لبنان إلى "الشعب الفلسطيني وانتفاضته المباركة"، وقال: إن "القدس أرض المسيح وأرض الرسالات السماوية".

أخبار ذات صلة

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس

محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

رئيس وزراء بلا مستشارين

رئيس وزراء بلا مستشارين

شؤون فلسطينية

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

عربي

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس &#34;مستفز&#34;

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس "مستفز"

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

منوعات

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

شقيقات &#34;كاترينا كيف&#34; يضاهينها جمالاً

شقيقات "كاترينا كيف" يضاهينها جمالاً

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

فنانة خليجية تثير ضجة بـ&#34;كليب&#34; يهين الرجال.. وأحلام تعلق

فنانة خليجية تثير ضجة بـ"كليب" يهين الرجال.. وأحلام تعلق