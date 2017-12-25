المختبرات وبنوك الدم تحذر من توقف بعض خدماتها بداية العام الجديد

أكد مدير وحدة المختبرات وبنوك الدم في الوزارة أ. شحدة برهوم، أن هناك نقصاً كبيراً في الأصناف المخبرية والمستهلكات اللازمة لتقديم الخدمات المخبرية، مشيراً إلى أن الوضع سيكون أصعب في بداية السنة المقبلة إذا لم يتم حل المشكلة.





وذكر أ. برهوم، أن الوزارة استطاعت اجتياز الفترة السابقة من خلال إجراءات ترشيدية إلا أن الوضع سيكون أكثر سوءاً في بداية العام المقبل، وستكون هناك خدمات مهددة بالتوقف كخدمة فحوصات غازات الدم التي يستفيد منها أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال، إضافة إلی خدمات أساسية أخری.





وأضاف أ. برهوم، أن نقصاً كبيراً، سيحدث في الفحوصات اللازمة لخدمات نقل الدم ومشتقاته مثل فحوصات التهاب الكبد الوبائي (C و B) وفحوصات (HIV)، حيث تقدم الوحدۃ هذه الخدمات لكافة المحافظات الجنوبية، بما فيها جمعية بنك الدم المركزي في غزۃ، وفروعها في رفح وخانيونس.





وفي ذات السياق، قال مدير دائرة المختبرات المركزية والمستودعات أ. حسام قويدر، أن هناك نقصاً في المواد اللازمة للمختبرات المركزية، لتقديم خدمات التشخيص ومتابعة المرضى، مشدداً على أن الوزارة قد تشهد أزمة في بعض الفحوصات كفحص (P.K.U)، (مرض فينيل كيتون يوريا الوراثي) الذي يُجرى لكافة المواليد الجدد، بالإضافة إلى فحص الغدۃ الدرقية وعدد من الفحوصات التي ستتوقف تباعاً خلال الفترۃ المقبلة.





وأكد أ. قويدر، أن عدم إجراء مثل هذه الفحوصات للمواليد لاكتشاف المصابين بهذه الأمراض، سيؤدي إلى إصابتهم بالتخلف العقلي.





وأعرب أ. قويدر عن تخوفهم من حدوث أي نقص في مواد الفحص المخبرية لأدوية زارعة الأعضاء، وخاصة الكلى حيث يلزمهم متابعة دورية لتفادي رفض الجسم للعضو المزروع، وما يتبع ذلك من مضاعفات صحية.





يذكر، أن عدد الأصناف الصفرية من مواد المختبرات، وصل إلى 383 من أصل 657، بالإضافة إلى 274 صنفاً مرشحاً للنفاد خلال فترۃ يوم إلی ثلاثة شهور.

رام الله - دنيا الوطن