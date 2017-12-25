القبض على متهم بقضايا نصب بقيمة مليون شيكل في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

قبضت شرطة محافظة الخليل، اليوم الاثنين، على شخص متهم بعشرات قضايا نصب بقيمة مليون شيكل.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له: أن الشرطة قبضت على مطلوب فار من وجه العدالة منذ أكثر من عام، كان متهماً بارتكابه عدداً من جرائم النصب بحق العديد من المواطنين، بلغت قيمتها مليون شيكل، وصادر بحقه أوامر حبس من قبل المحكمة.



وتابع ارزيقات، أن شرطة التنفيذ القضائي، تمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء اختبائه داخل محل تجاري بمدينة الخليل، وتم توقيفه 24 ساعة، لحين إحالته إلى النيابة العامة.