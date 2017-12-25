القبض على متهم بقضايا نصب بقيمة مليون شيكل في الخليل

القبض على متهم بقضايا نصب بقيمة مليون شيكل في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
قبضت شرطة محافظة الخليل، اليوم الاثنين، على شخص متهم بعشرات قضايا نصب بقيمة مليون شيكل.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له: أن الشرطة قبضت على مطلوب فار من وجه العدالة منذ أكثر من عام، كان متهماً بارتكابه عدداً من جرائم النصب بحق العديد من المواطنين، بلغت قيمتها مليون شيكل، وصادر بحقه أوامر حبس من قبل المحكمة.

وتابع ارزيقات، أن شرطة التنفيذ القضائي، تمكنت من إلقاء القبض عليه أثناء اختبائه داخل محل تجاري بمدينة الخليل، وتم توقيفه 24 ساعة، لحين إحالته إلى النيابة العامة.

أخبار ذات صلة

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس

محادثات اسرائيلية مع عشر دول لنقل سفارتهم للقدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

مواهب دفنت لسنوات.. أخرجها الفراغ وقلة العمل

التعليقات

الدنيا حكايات

رئيس وزراء بلا مستشارين

رئيس وزراء بلا مستشارين

شؤون فلسطينية

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

أحمد الحاج حسن: العام 2017 كان عاما مميزا للبنك الوطني

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأردن يندد بقرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

الأعرج يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية في بلدة عقابا بطوباس

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

التربية تجري عدداً من التنقلات والترقيات الداخلية

عربي

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس &#34;مستفز&#34;

وزير خارجية الأردن: قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس "مستفز"

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

منوعات

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

مريم حسين تستعرض رشاقتها برقصة هندية لجمهورها

شقيقات &#34;كاترينا كيف&#34; يضاهينها جمالاً

شقيقات "كاترينا كيف" يضاهينها جمالاً

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

أحمد مكي يكشف للمرة الأولى عن زوجته وابنه اللذان أخفاهما

فنانة خليجية تثير ضجة بـ&#34;كليب&#34; يهين الرجال.. وأحلام تعلق

فنانة خليجية تثير ضجة بـ"كليب" يهين الرجال.. وأحلام تعلق