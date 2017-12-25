فيديو مروع: حافلة تلحق الناس على الدرج وتدهسهم

فيديو مروع: حافلة تلحق الناس على الدرج وتدهسهم
الحافلة
رام الله - دنيا الوطن
قتل خمسة اشخاص على الاقل واصيب آخرون بجروح، اليوم الاثنين، عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الارض، غرب موسكو.

وقال ارتيوم كوليسنيكوف، المسؤول في شرطة المرور، "ان المعلومات تشير الى سقوط خمسة قتلى"، كما نقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى.

وقد اظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي، لحظة اجتياح الحافلة سلالم النزول الى الممر تحت الارض، ما ادى الى دهس العديد من المارة.

وأظهرت مقاطع أخرى، بثت على مواقع التواصل، الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء ثم تتسارع لثوان قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة.

وتم توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عاما، بحسب ما نقلت وكالة انترفاكس.

وقال للشرطة إن الحافلة "كانت متوقفة، ثم بدأت تسير بشكل غير متوقع"، مضيفا "حاولت أن أوقفها باستخدام المكابح لكنها لم تعمل"، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.

وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أوامر بتفحّص كل الحافلات التابعة للبلدية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

شاهد الفيديو..

 


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