المرصد الأورومتوسطي: سنبحث اعتداء "حزان" باللجنة الدولية للصليب الأحمر

المرصد الأورومتوسطي: سنبحث اعتداء "حزان" باللجنة الدولية للصليب الأحمر
اعتداء حزان على حافلة عائلات الاسرى
رام الله - دنيا الوطن
ندد المرصد (الأورومتوسطي) لحقوق الإنسان بتعمد عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حزان، اليوم الاثنين نشر مقطع فيديو يظهره وهو يتهجم على أهالي معتقلين فلسطينيين بعد اعتراضه حافلة تقلهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في أحد سجون إسرائيل.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه سيعمل على بحث هذه الواقعة في جنيف مع رئيس قسم العمليات في الشرق الأوسط والأدنى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أقرب وقت ممكن.

واستهجن المرصد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بنشر حزان مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاخره بما قام به من تعمد لإهانة مدنيين فلسطينيين وتحقيرهم وترهيبهم من دون أي اعتبارات إنسانية.

وأضاف المرصد: ما قام به عضو الكنيست الإسرائيلي يمثل ضربا من ضروب الممارسات المهينة غير الإنسانية التي تستهدف المس بكرامة المدنيين وتعمد إيذائهم نفسيا ولفظيا لاستخدام ذلك كأداة دعائية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق مكاسب سياسية.

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