المالكي: نقل سفارة غواتيمالا للقدس "مخزٍ" ومخالف للقانون الدولي

المالكي: نقل سفارة غواتيمالا للقدس "مخزٍ" ومخالف للقانون الدولي
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
دان وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس، في خطوة تجسد أصرار الرئيس موراليس على جر بلاده الى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار الاخير.

 وأشار المالكي الى ان هذا الإعلان يزدري، ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية والتي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز.

أكد د. رياض المالكي ان هذا العمل المخزي، والمخالف للقانون، يتستفز مشاعر المسيحيين، والمسلمين كافة، بما في ذلك اولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة،  أو نقل السفارات إليها، مشيرًا الى دعوة البابا العاجلة إلى الامتناع عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب تمس بالوضع التاريخي للقدس.

وقال المالكي:" في عشية أعياد الميلاد المجيدة، وبدلا من التضامن مع المسيحيين اصحاب الارض الاصليين، اختار الرئيس موراليس، وبشكل غير مقبول،  الوقوف ضد حقوق ابناء شعبنا في ارضنا المقدسة."

وشدد د. رياض المالكي وزير الخارجية، ان دولة فلسطين ستعمل مع جميع الاشقاء والاصدقاء، بما فيهم الشركاء الاقليميين والدوليين، لمواجهة هذا القرار الغاشم، وغير القانوني، باعتباره عملاً عدائياً صارخاً ضد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني والقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تفعيل قرارات الاجماع العربي والاسلامي، بحق تلك الدول التي تتجرأ على نقل سفارتها الى مدينة القدس، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاون التجاري معها.

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