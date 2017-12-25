محدث.. فيديو: السنوار يكشف تفاصيل اتصال "سليماني" به

محدث.. فيديو: السنوار يكشف تفاصيل اتصال "سليماني" به
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغزة يحيى السنوار
رام الله - دنيا الوطن
قال يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة: إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تواصل مع قيادة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وكذلك مع قيادة سرايا القدس جناح الجهاد الإسلامي العسكري.

وأضاف السنوار لقناة (الميادين): أن سليماني أكّد في اتصال هاتفي، وقوف الحرس الثوري، وفيلق القدس إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل الدفاع عن القدس.

وأورد السنوار قول سليماني، بأنه وضع كل المقدرات تحت تصرفها في معركة الدفاع عن القدس، حيث قال الأخير: "كل مقدراتنا وإمكاناتنا تحت تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس".

وأوضح السنوار، "نحن مع كل تحالف سيخدم القضية الوطنية الفلسطينية، وسيخدم انتفاضة شعبنا، وسيخدم مقاومة شعبنا، وسيخدم قدرة شعبنا على تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة، ولن تقف أمامنا عوائق، مما يمكن أن يثار حول الصراعات الطائفية أو الصراعات الحزبية أو الصراعات الدينية.

 


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