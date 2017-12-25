الإعدام لعالم إيراني بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

ثبتت المحكمة العليا الإيرانية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام الصادر بحق أحد العلماء الإيرانيين، المتهم بالتجسس، لصالح إسرائيل.



ووفقا للوكالة الإيرانية، (إيسنا)، فإن أحمد رضا جلالي، الذي سجن في نيسان/ إبريل 2016، عرض على التلفزيون الرسمي، في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتراف بتقديم معلومات، إلى وكالة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) للتجسس حول علماء عسكريين ونوويين إيرانيين بينهم إثنان اغتيلا في العام 2010.



وقالت الوكالة: لم يكن من الواضح، ما إذا كان يتحدث تحت الإكراه، وتقول "منظمات حقوقية"، إن المحتجزين في إيران، غالبًا ما يحرمون من الإجراءات القانونية الواجبة.



وذكر المدعي العام الإيراني، عباس جعفري دولت أبادي، أنه صدر حكم بالإعدام بحق أحمد جلالي، الأستاذ الجامعي الحائز على شهادة الدكتوراة في طب الطوارئ، بعدما اعترف الأخير بالاجتماع ثماني مرات مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية.



وتابع دولت أبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الإثنين، أن السجين اعترف في التحقيقات، أنه اجتمع ثماني مرات مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وقدم معلومات لهم بشأن مشاريع وزارة الدفاع، ومنظمة الطاقة الذرية، إلى جانب تقديم ضباط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" معلومات متعلقة بمديري منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع مقابل مبالغ من المال.