بعد أمريكا وغواتيمالا..نتنياهو: "دول أخرى ستعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل"

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إنه تحدث إلى رئيس دولة غواتيمالا جيمي موراليس وشكره على دعم بلاده لإسرائيل أثناء التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة.



وأضاف نتنياهو: كنت قد دعوته ليحذو حذو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل ويشرع بنقل سفارة بلاده إليها، وهذا ما حدث بالفعل.



وأوضح موجهًا حديثه لأعضاء الكنيست الإسرائيلي، قلت لكم مؤخراً إنه ستكون هناك دول أخرى ستعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وستعلن نقل سفاراتها إليها، فها أتت الدولة الثانية لتعلن ذلك وأكرر وأقول مرة ثانية "ستكون هناك دول أخرى".