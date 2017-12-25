نادي الأسير: المتطرف "حزان" هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته

نادي الأسير: المتطرف "حزان" هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته
عضو الكنيست الإسرائيلي أورن حازان
رام الله - دنيا الوطن
دان نادي الأسير الفلسطيني قيام مجموعات من الإسرائيليين يقودهم عضو الكنيست "الموتور" أورن حازان باعتراض الحافلة التي تقل عائلات الأسرى من قطاع غزة، المتوجهين لزيارة أبنائهم في معتقلات الاحتلال.

واعتبر نادي الأسير أن هذا السلوك "الهمجي"، يتم بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية، وهو تعبير عن حالة من الإفلاس والشعور بالفشل في إحداث اختراق بقضية الاتفاق على إجراء صفقة تبادل جديدة.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس: إنه على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات عملية مسؤولة من أجل التسريع في إتمام صفقة تبادل جديدة يتم من خلالها إطلاق سراح من أعادت اعتقالهم من محرري صفقة وفاء الأحرار (شاليط)، كمقدمة للبدء بالمفاوضات حول الصفقة، بدلاً من دفع بعض متطرفيها للقيام بتصرفات وحشية بحقّ عائلات الأسرى، وليس من شأنها إحداث أي تقدّم في إتمام الصفقة.

وأكد فارس أن مبادرة حكومة الاحتلال لإطلاق سراح (57) أسيراً أعادت اعتقالهم من شأنه أن يشكل نقطة تحول هامة نحو إتمام صفقة جديدة للتبادل، تقوم على إثرها المقاومة الفلسطينية بالإفصاح عما لديها للبدء بمفاوضات جدية.

ودعا فارس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ببذل جهود أكبر  في دورها بحماية العائلات التي تقوم بنقلها لزيارة أبنائها.

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