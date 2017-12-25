عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أمنت وحدات من الجيش السوري عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.

وذكرت وكالة (سانا)، أن عشرة عائلات مؤلفة من سبعين شخصا عادوا إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وقامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.

ولفتت( سانا) إلى أن أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان، تحت حماية وحدات الجيش العاملة في ريف حمص الشرقي.

ويضم مخيم الركبان آلاف المهجرين الذين خرجوا من منازلهم في أوقات سابقة هربا من التنظيمات المسلحة، قبل أن يقوم الجيش باجتثاث المسلحين وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم في البادية السورية.

وسبق للجيش أن قام نهاية شهر نوفمبر الماضي بتأمين عودة 25 من المختطفين من قبل عناصر تنظيم الدولة في البادية إلى منازلهم في بلدة القريتين.

فيديو أرشيفي: مخيم الركبان على الحدود الأردنية

 

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