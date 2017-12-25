لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن
علي عبد الله صالح
رام الله - دنيا الوطن
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن، مؤكدا أن روسيا تدعو لتسوية الأزمة في البلاد سلميا.

وقال لافروف في تصريح خاص لقناة (RT): "إن مقتل الرئيس (اليمني) السابق علي عبدالله صالح أدى إلى تفاقم خطير للأوضاع، وازدياد حركة الحوثيين تشددا. وكان لديهم تحالف مع حزب المؤتمر الذي كان يرأسه صالح، وبعد ذلك ظهرت خلافات داخلية بينهما. وحثثنا الطرفين على الانضمام إلى الحوار اليمني الشامل. وبدا أنه تم إيجاد تفاهم بينهما، ولكن شيئا لم يعمل".

وشدد على عدم وجود بديل لمفاوضات السلام في البلاد، وقال: "نحن نشارك في فريق الدعم الذي يجتمع من أجل مساعدة المبعوث الخاص إلى اليمن، وآمل بأنه سيقوم بتفعيل مبادرة غير متحيزة للتوحيد، دون الوقوف إلى جانب أحد".

فيديو أرشيفي: سيناريوهات مقتل صالح


 

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