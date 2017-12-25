محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنأصدرت المحكمة العسكرية الكبرى بالبحرين اليوم الاثنين، حكما بإعدام ستة أشخاص أدانتهم بارتكاب جرائم "إرهابية".وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن المحكمة أصدرت أحكامها في قضية تشكيل خلية مسلحة والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى.وتشمل الأحكام ثمانية عشر شخصا، منهم عشرة حاضرين وثمانية هاربين داخل المملكة وخارجها في كل من إيران والعراق.وقضت المحكمة بإعدام ستة من المتهمين والحكم على سبعة بالسجن لسبع سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية، وقضت ببراءة الآخرين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).ويمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما يحق لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.فيديو أرشيفي: الداخلية البحرينية تعلن ضبط خلايا "إرهابية"