ألماني يحاول الانتحار داخل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم رجل ألماني مدخل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في برلين بسيارته في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، مما تسبب في إصابته بجروح طفيفة في حادثة قالت الشرطة إنها محاولة انتحار.



وقالت الشرطة الألمانية، إن السيارة التي اصطدمت بالمجموعة الأولى من الأبواب الزجاجية على منزل فيلي برانت الذي تحول إلى مقر للحزب، كانت ملغومة باسطوانات البنزين وعبوات الغاز، وأخمد نظام الإطفاء بالمبنى حريقا نشب نتيجة الاصطدام، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



ولم تكشف السلطات عن هوية السائق واكتفت بالقول إنه يبلغ من العمر 58 عاما، فيما لم يتضح لماذا اختار الرجل مقر الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي من المقرر أن يبدأ مفاوضات للاستمرار في الحكم أربع سنوات أخرى داخل الائتلاف الحاكم مع المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل.



ونقل الرجل إلى مستشفى للعلاج من جروح سطحية، ولم يصب غيره بأذى، وتحقق الشرطة وأجهزة الأمن في الأمر.