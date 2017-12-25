المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

أرشيفي: لعبة الشطرنج في السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس اتحاد جمعيات الشطرنج العالمي، يسرائيل جيلفر، إن المنتخب الإسرائيلي للعبة الشطرنج، لن يشارك في بطولة العالم المقامة في السعودية، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة طلب تأشيرات الدخول.يذكر، أن سبعة لاعبين إسرائيليين، طلبوا تأشيرات دخول من السلطات السعودية قبل البطولة التي ستبدأ غداً الثلاثاء، وتستمر لغاية يوم السبت، وفق ما أورد موقع (inews24).وكان من الممكن للسعودية، أن تستضيف لأول مرة مواطنين اسرائيليين؛ ليشاركوا في البطولة على أراضيها، إلا أن الإشكالية تنبع من كون الرياض لا تعترف رسمياً بإسرائيل، ولا تقيم معها أي علاقات.وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة الشطرنج: إن البطولة ستجرى كما هو مقرر لها، رغم عدم منح تأشيرات دخول للاعبين الإسرائيليين.ومن غير الواضح ما إذا سيتم رفض دخول وفود أخرى غير الوفد الإسرائيلي، إذ إن قطر قالت: إن لاعبيها قد لا يحصلون على تأشيرات دخول على ضوء الأزمة بين الجارتين.وقال مركز الاتصالات الدولية في المملكة العربية السعودية، إن أكثر من 180 لاعباً، سيشاركون في البطولة، لكنه لم يشر صراحة إلى الوفد الإسرائيلي أو القطري.من ناحيته، قال المتحدث باسم اتحاد الشطرنج الإسرائيلي، ليور ايزنبرغ، إن جهود مختلف الأطراف لضمان مشاركة اللاعبين الاسرائيليين مستمرة.وأضاف: "إنها ليست بطولة دولية طالما لا يسمح للاعبين من عدة دول بالمشاركة، يجب أن يكون لكل لاعب شطرنج الحق في المشاركة في البطولة على أساس مؤهلاته المهنية، بغض النظر عن جواز سفره، أو مكان إصداره أو الأختام التي يحملها".وأضاف أن على الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) ضمان مشاركة اللاعبين الإسرائيليين؛ ليتمكنوا من التنافس في الأحداث الدولية، وأن الاتحاد الإسرائيلي، يدرس جميع الاحتمالات، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية، وتنظيم بطولة دولية في إسرائيل للاعبين الذين لم يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية.