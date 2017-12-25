الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت الشرطة 3611 قضية خلال الأسبوع الماضي، وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3611 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 111 قضية، ودورت 17 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 354 قضية، ودور 54 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 3146 قضية ودور 2011 قضية أخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 913,9 غرام مواد مخدرة، 74 بذور قنب مخدر، وأكياس تغليغ 16، بالإضافة إلى 6 أدوات للتعاطي.

وسجلت إدارة المرور 197 حادث سير، نتج عنها مصرع شخص، و177 إصابة، وفحصت 4482 مركبة، وأنزلت عن  الشارع 162 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1736مخالفة مرورية، وحجزت 126 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 52 مركبة غير قانونية.

وأشار البيان، إلى ان شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 47938 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 10634 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 14 قضية، وجاري متابعة أربع قضايا، وضبطت 25 قطعة أثرية.

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