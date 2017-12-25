إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات

إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
تصوت اللجنة المركزية لحزب (الليكود) يوم الأحد المقبل، على اقتراح بفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات شرقي القدس والضفة الغربية.

وحسب قناة (ريشت 14)، فإن 900 عضو من اللجنة المركزية للحزب، وقعوا لصالح هذا الاقتراح، مشيرةً إلى أن الاقتراح قد يشكل إحراجاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في ضوء طلب الإدارة الأميركية كبح جماح أي خطوات مماثلة، وعدم البناء في المستوطنات.

وقالت القناة: إن دفع الاقتراح بشكل قانوني، يتطلب موافقة جميع ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة، مرجحةً أن يقوم نتنياهو بالتصدي إليه، لكنه قد لا ينجح ما يمكن أن يضعه في موقف محرج.

وأشارت القناة إلى أن هناك شخصيات كبيرة من الحزب، تدعم اقتراحاً آخر قد يعرض للتصويت حول دعم البناء في المستوطنات بالقدس والضفة دون أي قيود.

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