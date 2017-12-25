الأحمد لـ"حماس": مستقبل المصالحة والوطن أهم من القضايا الصغيرة كالموظفين

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أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن القيادة الفلسطينية، ستمارس دور الدولة إذا ما قرر المجلس المركزي ذلك، لافتاً إلى أن الانقسام الفلسطيني صناعة إسرائيلية إقليمية.



وقال الأحمد، في مقابلة له بقناة الحدث، الاثنين: "أقول لحركة حماس وتحديداً عضو مكتبها السياسي خليل الحية: إن مستقبل المصالحة والوطن أهم من القضايا الصغيرة كقضية الموظفين".



وأضاف: "قضية الموظفين صغيرة، وهناك اتفاق على حلها وفق اتفاقات القاهرة الموقعة، ويجب أن ننهي هذا الانقسام البغيض الذي مكن إسرائيل من استكمال الجدار وتهويد القدس"، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية في معركة سياسية كبيرة للحفاظ على القضية الفلسطينية.



وتابع: "سنمارس دور الدولة إذا ما قرر المجلس المركزي ذلك، وندرك أننا ندخل في تحدٍ، وهناك تحركات دبلوماسية حول القدس داخل أروقة الأمم المتحدة".