اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال

اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية اليوم، أن الاتحاد الأوروبي، يمتلك المقومات، والإمكانات للعب دور أكبر في حل إنها الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع اشتية بوزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو أبيلا، بحضور ممثل جمهورية مالطا لدى فلسطين روبن غوتشي.

وأطلع اشتية الوفد المالطي على آخر المستجدات السياسية، وحراك القيادة الفلسطينية لحشد العالم من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

ودعا اشتية إلى توظيف كافة الجهود باتجاه عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، ويستند لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي.

من جانبه، أكد وزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو ابيلا على عمق الشراكة الفلسطينية- المالطية، ووقوف مالطا إلى جانب حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم، والتوصل لحل سلام عادل وفقاً لحل الدولتين، مجدداً رفض جمهورية مالطا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة إلى مدينة القدس.

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