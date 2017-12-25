فيديو: هل يترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

فيديو: السيسي يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية بانتخابات الرئاسة 2018

رام الله - دنيا الوطنحددت الرئاسة المصرية، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال السفير بسام راضي الناطق باسم الرئاسة المصرية، في تصريح لموقع (بوابة الأهرام): "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيحدد موقفه بشأن مسألة الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في الوقت المناسب"، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الرئيس السيسي حريص على عرض الجهود التي قام بها خلال فترة رئاسته أمام الشعب المصري، وبعدها سيقرر موقفه من الترشح في انتخابات الرئاسة 2018، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).