البرغوثي: يجب إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية فوراً

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: إن الأمر الأهم بالنسبة لنا كفلسطينيين هو كيفية البناء على ما تحقق من إنجاز بفضل انتفاضة المقاومة الشعبية المتصاعدة في فلسطين، وبفضل النجاحات الدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة، التي يجب إتباعها بسلسلة من الخطوات لتعميق عزلة سياسية الاحتلال الإسرائيلي، وتغيير ميزان القوى لصالحنا.



وأكد البرغوثي أن محكمة الجنايات الدولية، قد أقرت في هذا الشهر، بعد طول عناء وانتظار، أن الاستيطان جريمة حرب، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه، أمام منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين المشاركين في جريمة الاستيطان إلى هذه المحكمة فوراً.



وتنطبق هذه الإحالة على كل من تورط من المسؤولين الإسرائيليين في جريمة الاستيطان من نتنياهو إلى وزير حربه ليبرمان، إلى وزراء الاستيطان، ومدراء الدوائر، ومسؤولي المستوطنات، ومجالس المستوطنات، وإلى وزير المالية، وكل الجهات الحكومية، وغير الحكومية الإسرائيلية والأجنبية التي تمول الاستيطان.



وبغض النظر عن المدة التي ستأخذها المحكمة في النظر في قضية كل متورط في جريمة الاستيطان، فإن الإحالة ستجعلهم في حالة ارتباك كامل فوراً، وستحرمهم من السفر إلى معظم البلدان وتقيد حرية حركتهم، وكأنهم يتعرضون لنوع من الاعتقال أو الإقامة الجبرية، وذلك شكل من أشكال المقاومة السياسية التي تضع الخصم في حالة حيرة كاملة، وتساهم في تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني.



وأكد د. البرغوثي، أنه بعد ما أقدمت عليه إدارة ترامب بشأن القدس، وبعد الوقاحة التي أبداها مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بقوله: "إن قرارات الجمعية العمومية مكانها سلة المهملات"، لم يعد هناك أي مبرر لتأخير أو تأجيل إحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محكمة الجنايات الدولية.