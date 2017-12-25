رضوان: تصريحات السنوار جاءت حرصاً على عدم انهيار المصالحة

خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته قدمت ما عليها، وهي حريصة على عدم انهيار مشروع المصالحة وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لمجابهة الاحتلال الإسرائيلي، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس، والمشاريع التصفوية التي تحدق بالقضية، وترتيب البيت الفلسطيني.



وقال رضوان في لقاء مع "دنيا الوطن": "المطلوب من حكومة التوافق هو القيام بمهامها وواجباتها حسب اتفاقات القاهرة وضرورة حل كافة الإشكاليات، سواء تعلقت بالموظفين أو بالكهرباء والصحة وغيرها".



وأضاف: "آن الأوان للسيد محمود عباس وحكومة التوافق، أن يتقدموا بخطوات للشعب الفلسطيني لتحقيق المصالحة".



وكان يحيى السنوار، قد أكد في تصريح صحفي سابق، أن المصالحة قد تنهار، فيما قال عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس: قد نعود إلى اللجنة الإدارية بغزة.



وحول ما إذا كانت دعوة جمهورية مصر العربية لعزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دون وفد من حماس تتعلق بهذه التصريحات، نفى رضوان ذلك، قائلاً: "إن تصريحات السنوار جاءت من مبدأ الحرص على عدم انهيار المصالحة، وعلى ضرورة وجود الضغوط الشعبية والشبابية؛ ليحافظوا على مشروع المصالحة من الانهيار".



وأكد رضوان، أنه لا رجعة للوراء، ولا عودة عن المصالحة، حيث قال: "ماضون إلى الأمام حتى تحقيق المصالحة لأبناء شعبنا الفلسطيني".