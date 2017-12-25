البرلمان العراقي: تصعيد رسمي وشعبي للاحتجاجات الرافضة لإعلان ترامب

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي، أن العراق سيصعد رسمياً وشعبياً احتجاجاته ضد إعلان ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، معتبراً أن القدس ليست قضية الشعب الفلسطيني وحده، بل قضية الأمة كلها، وأن العراق سيدعم بكل السبل الشعب الفلسطيني البطل.



ودعا حمودي إلى تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل الزيارات بين مجلس النواب العراقي والمجلسين الوطني والتشريعي الفلسطينيين.



وفيما يخص فلسطينيي العراق، أكد أن حقوقهم ومكتسباتهم لن تمس، بل ستكون أفضل على صعيد التطبيق، وأنه سيتم تدارك الهفوة القانونية التي حصلت بشكل غير مقصود عبر ملحق قانوني خاص بفلسطينيي العراق سريعاً، وسيستمر الفلسطينيون في التمتع بحقوقهم كما كانت حتى ذلك الوقت.