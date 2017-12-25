فيديو: نائب مصري"لن ترضى أمريكا عنا.. ولن تقبلنا شريكاً"





ويُظهر الفيديو النائب داود، وهو يتحدث للنواب عن انفراد أمريكا باستعمار العالم، وأن يكون مرور 100 عام على وعد بلفور جائزته، إعلان وعد جديد من ترامب، يسلب فيه الحقوق العربية.





وأوضح في كلمته، أن قراراتنا ضد القرار تتمثل في مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية، موضحاً أن أمريكا لن ترضى عن مصر وستقسم أراضينا.





وأضاف النائب داود، نحافظ على أمن مصر بالحفاظ على الهوية العربية للقدس الشرقية، وبالحفاظ على الأراضي الليبية والمصرية لأن هذا يعني المحافظة على الأمن القومي العربي.





وأكد داود أن علي مصر والدول العربية مقاطعة المنتجات الأمريكية، ووقف أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، بما فيه شراء الأسلحة.









رام الله - دنيا الوطنأظهر فيديو تداوله نشطاء عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كلمة للنائب في مجلس النواب المصري ضياء الدين داود، وهو يوجه رسالة من قبل مجلس النواب للقدس، ويؤكد على أحقية العرب فيها.