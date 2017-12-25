فيديو: نائب مصري"لن ترضى أمريكا عنا.. ولن تقبلنا شريكاً"

فيديو: نائب مصري"لن ترضى أمريكا عنا.. ولن تقبلنا شريكاً"
رام الله - دنيا الوطن
أظهر فيديو تداوله نشطاء عبر صفحة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) كلمة للنائب في مجلس النواب المصري ضياء الدين داود، وهو يوجه رسالة من قبل مجلس النواب للقدس، ويؤكد على أحقية العرب فيها.

ويُظهر الفيديو النائب داود، وهو يتحدث للنواب عن انفراد أمريكا باستعمار العالم، وأن يكون مرور 100 عام على وعد بلفور جائزته، إعلان وعد جديد من ترامب، يسلب فيه الحقوق العربية.

وأوضح في كلمته، أن قراراتنا ضد القرار تتمثل في مقاطعة المنتجات والبضائع الأمريكية، موضحاً أن أمريكا لن ترضى عن مصر وستقسم أراضينا.

وأضاف النائب داود، نحافظ على أمن مصر بالحفاظ على الهوية العربية للقدس الشرقية، وبالحفاظ على الأراضي الليبية والمصرية لأن هذا يعني المحافظة على الأمن القومي العربي.

وأكد داود أن علي مصر والدول العربية مقاطعة المنتجات الأمريكية، ووقف أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، بما فيه شراء الأسلحة.

 


أخبار ذات صلة

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

فيديو: هل يترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

فيديو: هل يترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

تونس تعلق رحلات الطيران الإماراتية

تونس تعلق رحلات الطيران الإماراتية

التعليقات

الدنيا حكايات

رئيس وزراء بلا مستشارين

رئيس وزراء بلا مستشارين

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المتطرف &#34;حزان&#34; هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته

نادي الأسير: المتطرف "حزان" هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته

الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي

إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات

إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات

اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال

اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال

عربي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

منوعات

ميس حمدان تروي قصة حبها لـ&#34;عاهة&#34;..اختطفها وأهلها لم يصلوا إليها

ميس حمدان تروي قصة حبها لـ"عاهة"..اختطفها وأهلها لم يصلوا إليها

رسالة مُباشرة من هنيدي لميسي :&#34;قلودة أوي&#34;

رسالة مُباشرة من هنيدي لميسي :"قلودة أوي"

&#34;لورد&#34; تحسم أمرها حول حفلتها في إسرائيل

"لورد" تحسم أمرها حول حفلتها في إسرائيل

أحمد الفيشاوي بطل الفتيات بسبب مغامرته المتهورة الجديدة

أحمد الفيشاوي بطل الفتيات بسبب مغامرته المتهورة الجديدة