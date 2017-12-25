فيديو: لحظة وصول "عهد التميمي" إلى المحكمة

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رام الله - دنيا الوطنظهرت الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، في مقطع فيديو قصير بثته القناة (14) العبرية.ووصلت الطفلة عهد، إلى جلسة استماع بشأن تمديد فترة احتجازها في محكمة (عوفر) الإسرائيلية.