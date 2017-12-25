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فيديو: لحظة وصول "عهد التميمي" إلى المحكمة
2017-12-25
عهد التميمي
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رام الله - دنيا الوطن
ظهرت الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، في مقطع فيديو قصير بثته القناة (14) العبرية.
ووصلت الطفلة عهد، إلى جلسة استماع بشأن تمديد فترة احتجازها في محكمة (عوفر) الإسرائيلية.
شاهد الفيديو..
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