المالكي يلتقي عضواً في مجلس الشيوخ التشيلي

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مدينة بيت لحم، عضو مجلس الشيوخ التشيلي من أصل فلسطيني فرانسيسكو شهوان، وذلك خلال زيارته للوطن الأم، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مدينة بيت لحم مهد المسيح عليه السلام.



وأعرب المالكي حسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، عن سعادته البالغة بلقائه في المدينة المقدسة، مهد المسيح عليه السلام، وهنّأه بحلول عيد الميلاد المجيد، وبفوزه بالانتخابات التشريعية للمرة الثانية على التوالي، والتي أجريت خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



كما تقدم المالكي بالشكر من خلال شهوان إلى حكومة تشيلي الداعمة دوماً للقضية الفلسطينية في كافة الأطر والمحافل الدولية والتي كان آخرها تصويتها الداعم لفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد قرار ترمب المتعلق بالقدس.



بدوره، عبر شهوان عن بالغ سعادته لهذا اللقاء، خاصةً وأنه يتزامن مع الأعياد المجيدة، كما أكد على دعم تشيلي الدائم للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية العادلة.



تجدر الإشارة إلى أن شهوان معروف بمواقفه القوية والداعمة للقضية الفلسطينية، وقد حصل على عضوية مجلس الشيوخ للمرة الثانية على التوالي، حيث حصل على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما أنه يعتبر أحد المرشحين الأقوياء للانتخابات الرئاسية القادمة في تشيلي.