فيديو: ثري بريطاني أول زبائن "عيادة الانتحار".. شاهد وفاته لحظة بلحظة

فيديو: ثري بريطاني أول زبائن "عيادة الانتحار".. شاهد وفاته لحظة بلحظة
صورة من الفيديو
خاص دنيا الوطن
في سويسرا البلد التي اشتهرت بأنها رأس المال العالمي، ومركز المصارف، والقوانين الأيسر دولياً، تُقدم فيها عدة عيادات خدمة الانتحار لمن يرغب في الموت دون الشعور بأي ألم.

أظهر مقطع فيديو بث على شبكة الإنترنت، وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى تلك العيادات التي يذهب إليها من يريد الموت، بحيث يتم حقنه في الوريد أو يشرب مادة قاتلة دون ألم.

وحسب الفيديو، يظهر أحد أثرياء بريطانيا، ويسمى بيتر لورنس، حيث تسأله المشرفة هل يرغب في تناول تلك المادة التي ستؤدي به إلى النوم ثم الوفاة، فيوافق لورنس على ذلك، ويتناول المادة، ليموت بعدها بدقائق.

فيديو: جمعية سويسرية تقدم خدمات الانتحار 
 

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