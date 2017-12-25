تونس تعلق رحلات الطيران الإماراتية

تونس تعلق رحلات الطيران الإماراتية
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدر حكومي من تونس إن تونس قررت تعليق رحلات طيران الإمارات بسبب إجراء يستهدف التونسيات، فيما عللت الإمارات خطواتها هذه على أنها تعود "لأسباب أمنية".

وكانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة الى دولة الإمارات خلال الأيام الماضية سببه "معلومة أمنية"، في وقت أثار الاجراء ردود فعل غاضبة في تونس. 

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش في حسابه في تويتر "تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية"، من دون يقدم توضيحات اضافية.

تابع "لنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة"، مضيفا "نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان". وأعلنت مجموعة من التونسيات خلال الأيام الماضية عن تأخير سفرهن الى الدولة الخليجية على متن طائرات اماراتية واخضاع بعضهن لإجراءات تفتيش وتدقيق اضافية في تأشيراتهم ، ما أثار موجة غضب أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي وشغلت وسائل الإعلام المحلية.

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