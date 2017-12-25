كم تبلغ ثرورة الرئيس المصري الأسبق مبارك؟

قال محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إن الوقت حان لرد الاعتبار لموكله.





ونفى المحامي فريد الديب قطعياً، في حديث لبرنامج "على مسؤوليتي" في قناة "صدى البلد"، امتلاك مبارك أي أصول مصرفية خارج البلاد، قائلاً: إن الرئيس عمل منذ 49 عاماً، ولم تتجاوز تحويشة العمر له ستة ملايين جنيه مصري.

وأضاف الديب، أن قرار السلطات السويسرية إلغاء تجميد أصول مصرفية مصرية، يؤكد عدم امتلاك مبارك أي أصول في الخارج، مشيراً إلى أن الرئيس الأسبق لم يخضع في يوم من الأيام لتحقيقات قضائية في أي دولة بشكل مباشر أو غير مباشر.





وأشار المحامي إلى أن المجلس الفدرالي السويسري ذكر اسم الرئيس المصري الأسبق في فقرة خاصة ضمن بيان صدر عنه، ليؤكد عدم وجود أصول له في البلاد.





وشدد المحامي على أن لجان استرداد الأموال، صرفت على ترجمة الأوراق ومصاريف السفر وغيرهما من الحاجات اللازمة ما لا يقل عن 40 مليون جنيه، مشيراً إلى ضرورة وضع حد للشائعات الكاذبة حول ثروة الرئيس الأسبق.





وأكد الديب أن مبارك "يستحق كل التقدير والاحترام على كل ما تحمله من اتهامات باطلة"، مضيفاً أن "على المواطنين أن يدركوا أن هذا الرجل محترم ونظيف اليد، وآن الأوان لأن يرد اعتباره عن تلك الشائعات التي نالته".

رام الله - دنيا الوطن