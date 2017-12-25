فيديو: التحالف يدمر صاروخاً باليستياً باليمن قبل إطلاقه

فيديو: طائرات التحالف تدمر صاروخا باليستيا قبل اطلاقه

رام الله - دنيا الوطنتمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير صاروخ باليستي أثناء تجهيزه من قبل جماعات الحوثي في منطقة رأس عيسى بالساحل الغربي لليمن.كما أعلن التحالف، أمس الأحد، عن مقتل خمسين عنصراً من جماعات الحوثي في غارات لمقاتلاته على مناطق مختلفة بالساحل الغربي.وفي التفاصيل، فقد دمرت مقاتلات التحالف الصاروخ مع منصته أثناء محاولة عناصر الحوثيين تجهيزه وإطلاقه في منطقة رأس عيسى بجبهة الساحل الغربي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وباتت جبهة الساحل الغربي أكثر الجبهات نشاطاً في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الشرعية انتصارات عدة، أبرزها في مديرية الخوخة.وامتدت غارات الأحد إلى العاصمة صنعاء، حيث أغارت المقاتلات على موقع عسكري للمتمردين في منطقة عَصِر غربي المدينة.