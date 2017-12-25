فيديو: التحالف يدمر صاروخاً باليستياً باليمن قبل إطلاقه

فيديو: التحالف يدمر صاروخاً باليستياً باليمن قبل إطلاقه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير صاروخ باليستي أثناء تجهيزه من قبل جماعات الحوثي في منطقة رأس عيسى بالساحل الغربي لليمن.

كما أعلن التحالف، أمس الأحد، عن مقتل خمسين عنصراً من جماعات الحوثي في غارات لمقاتلاته على مناطق مختلفة بالساحل الغربي.
وفي التفاصيل، فقد دمرت مقاتلات التحالف  الصاروخ مع منصته أثناء محاولة عناصر الحوثيين تجهيزه وإطلاقه في منطقة رأس عيسى بجبهة الساحل الغربي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وباتت جبهة الساحل الغربي أكثر الجبهات نشاطاً في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الشرعية انتصارات عدة، أبرزها في مديرية الخوخة.

وامتدت غارات الأحد إلى العاصمة صنعاء، حيث أغارت المقاتلات على موقع عسكري للمتمردين في منطقة عَصِر غربي المدينة.

فيديو: طائرات التحالف تدمر صاروخا باليستيا قبل اطلاقه

 

أخبار ذات صلة

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

فيديو: هل يترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

فيديو: هل يترشح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؟

فيديو: نائب مصري&#34;لن ترضى أمريكا عنا.. ولن تقبلنا شريكاً&#34;

فيديو: نائب مصري"لن ترضى أمريكا عنا.. ولن تقبلنا شريكاً"

التعليقات

الدنيا حكايات

رئيس وزراء بلا مستشارين

رئيس وزراء بلا مستشارين

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: المتطرف &#34;حزان&#34; هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته

نادي الأسير: المتطرف "حزان" هاجم حافلة أهالي الأسرى بأوامر حكومته

الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تنجز 3611 قضية الأسبوع الماضي

إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات

إسرائيل تُصوّت على مقترح لفرض سيادتها على المستوطنات

اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال

اشتية: أوروبا تمتلك مقومات للعب دور أكبر في إنهاء الاحتلال

عربي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم بريف حمص الشرقي

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

لافروف: مقتل صالح أدى لتفاقم الأوضاع في اليمن

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم &#34;إرهابية&#34;

محكمة بحرينية تقضي بإعدام ستة اشخاص أدانتهم بجرائم "إرهابية"

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

المنتخب الإسرائيلي للشطرنج لن يشارك في البطولة الدولية بالسعودية

منوعات

ميس حمدان تروي قصة حبها لـ&#34;عاهة&#34;..اختطفها وأهلها لم يصلوا إليها

ميس حمدان تروي قصة حبها لـ"عاهة"..اختطفها وأهلها لم يصلوا إليها

رسالة مُباشرة من هنيدي لميسي :&#34;قلودة أوي&#34;

رسالة مُباشرة من هنيدي لميسي :"قلودة أوي"

&#34;لورد&#34; تحسم أمرها حول حفلتها في إسرائيل

"لورد" تحسم أمرها حول حفلتها في إسرائيل

أحمد الفيشاوي بطل الفتيات بسبب مغامرته المتهورة الجديدة

أحمد الفيشاوي بطل الفتيات بسبب مغامرته المتهورة الجديدة