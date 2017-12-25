أول إجراء انتقامي.. أمريكا تقرر تخفيض ميزانية الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن

في أول اجراء انتقامي على قرار الامم المتحدة بشأن القدس، قررت أمريكا خفض ميزانيتها المقدمة للهيئة الأممية بنحو 285 مليون دولار للعامين المقابلين، معتبرة هذه الخطوة أنها في الاتجاه الصحيح، بسحب بيان صادر عن نيكي هايلي مندوبة امريكا الدائمة في الأمم المتحدة.



وتبنت الجمعية العامة ميزانية تبلغ 5.396 مليار دولار لعامي 2018-2019، وهي أقل بشكل بسيط من ميزانية الـ5.4 مليار التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية الامم المتحدة، اذ تؤمن 22% من الميزانية الاساسية.



وقالت هايلي في بيانها: "إن عدم الفاعلية والزيادة في الإنفاق" في المنظمة الدولية أمران معروفان".



وأضافت أن النقاشات حول الميزانية أثمرت عدة "نجاحات" مع اقتطاعات مالية وخفض في "وظائف الإدارة والدعم المنتفخة". وقالت "لن نسمح بعد الآن بأن يتم استغلال سخاء الشعب الأميركي أو أن يبقى بدون تدقيق".



واضافت "هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، بالإضافة إلى العديد من التحركات الأخرى نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعا للمساءلة، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".



وتابعت "في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات هذا العام، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة بينما نحمي مصالحنا".



والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام بضغط من إدارة الرئيس ترامب.



وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، قال ترامب إن الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى "إمكاناتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة". وأضاف "نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار".



ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.