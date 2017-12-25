أول إجراء انتقامي.. أمريكا تقرر تخفيض ميزانية الأمم المتحدة

أول إجراء انتقامي.. أمريكا تقرر تخفيض ميزانية الأمم المتحدة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في أول اجراء انتقامي على قرار الامم المتحدة بشأن القدس، قررت أمريكا خفض ميزانيتها المقدمة للهيئة الأممية بنحو 285 مليون دولار للعامين المقابلين، معتبرة هذه الخطوة أنها في الاتجاه الصحيح، بسحب بيان صادر عن نيكي هايلي مندوبة امريكا الدائمة في الأمم المتحدة.

وتبنت الجمعية العامة ميزانية تبلغ 5.396 مليار دولار لعامي 2018-2019، وهي أقل بشكل بسيط من ميزانية الـ5.4 مليار التي كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش يسعى للحصول عليها، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر في ميزانية الامم المتحدة، اذ تؤمن 22% من الميزانية الاساسية.

وقالت هايلي في بيانها: "إن عدم الفاعلية والزيادة في الإنفاق" في المنظمة الدولية أمران معروفان".

وأضافت أن النقاشات حول الميزانية أثمرت عدة "نجاحات" مع اقتطاعات مالية وخفض في "وظائف الإدارة والدعم المنتفخة". وقالت "لن نسمح بعد الآن بأن يتم استغلال سخاء الشعب الأميركي أو أن يبقى بدون تدقيق".

واضافت "هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، بالإضافة إلى العديد من التحركات الأخرى نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعا للمساءلة، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح".

وتابعت "في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات هذا العام، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة بينما نحمي مصالحنا".

والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام بضغط من إدارة الرئيس ترامب.

وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الماضي، قال ترامب إن الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى "إمكاناتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة". وأضاف "نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار".

ويبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.

أخبار ذات صلة

البرق يصعق 77 جنديا في كولومبيا

البرق يصعق 77 جنديا في كولومبيا

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

&#34;بانثر بلوس&#34; الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

العملات: ثبات على سعر صرف الدولار

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

عربي

الشرطة المصرية تقتل تسعة مسلحين في تبادل لاطلاق النار بمنطقة الدلتا

الشرطة المصرية تقتل تسعة مسلحين في تبادل لاطلاق النار بمنطقة الدلتا

إطلاق عملية الأطواق الثلاثة لتأمين محافظة كركوك

إطلاق عملية الأطواق الثلاثة لتأمين محافظة كركوك

مصرع 12 عنصراً من جماعة الحوثي شرق تعز

مصرع 12 عنصراً من جماعة الحوثي شرق تعز

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

منوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة &#34;صدى الملاعب&#34; بسبب جمالها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة "صدى الملاعب" بسبب جمالها

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة