مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

رام الله - دنيا الوطن

أنا زوجة المواطن مروان خليل الصعيدي . من سكان مخيم الشاطئ. – غزة ويحمل رقم هوية / 966390577 موظف بلدية متقاعد .



استعين بالله تعالى واتوجه الى اهل الخير وذوي المروءة واصحاب الايادي البيضاء والقلوب الخيرة

بهذه المناشدة داعية الله تعالى ان تجد قبولا لدى قلوبهم الكريمة بأن يمدوا اياديهم المعطاءة للمحتاجين بالعون والمساعدة نظرا لما يعانيه زوجي من ظروف صحية صعبة، تكاد الآن تودي ببتر ساقيه من فوق الركبة ..



اعلمكم بأنه اجري له أكثر من عملية في قدميه لزراعة أوردة وكل عملية تكلف من المال فوق طاقتنا، بالإضافة لعملية قلب مفتوح قبل عامين.



زوجي الآن يرقد في المستشفى الأوروبي برفح وقد اجريت له عملية قبل شهر واليوم الخميس 21/12 كما اجريت له عملية أخرى والطبيب القائم على عملياته الدكتور / محمد كلوب بارك الله فيه، ولم يكتب النجاح للعملية الا اذا تناول العلاج المقرر له من قبل الطبيب الجراح وهو: عبارة عن ابر PROSLOVASM 20M ARPUL وهي مكلفة جداً.

وليس لدينا القدرة المادية على سداد هذه الالتزامات والديون ، متطلبات الحياة الاساسية ونفقات الاسرة الضرورية .



لذا اتوجه الى اهل الخير بهذه المناشدة الصادقة على امل ان اجد من يمد لي يد العون والمساعدة وان يفرج كربتنا ويخفف معاناتنا وينقذ حياة زوجي جعله الله في ميزان حسناتكم وزادكم الله خيرا، والله لا يضيع اجر المحسنين، اللهم احفظ أهل غزة واهلها والله على ما اقول شهيد.



للتواصل 0599835102