قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح، مساء اليوم الأحد، على عاملين من بلدية البيرة، أثناء تأديتهما لعملهما في مدينة البيرة.



وقامت قوات الاحتلال بإيقاف سيارة النفايات التابعة لبلدية البيرة قرب مكب النفايات في المدينة، وقام جنود الاحتلال بطرح العاملين الموجودين في السيارة أرضًا، كما قاموا بسحلهما والاعتداء عليهما بالضرب المبرح بأعقاب البنادق وبالأيادي والأرجل.



وسرق جنود الاحتلال مفاتيح سيارة النفايات، وتركوا العاملين مطروحان أرضًا تحت المطر ومنعا أي أحد من الاقتراب منهما لبرهة من الزمن.



فيما تم تحويل العاملين المصابين لتلقي العلاج في مجمع فلسطين الطبي، وتبين أنهما مصابات بكسور ورضوض نتيجة الاعتداء.



ومن جانبها تستنكر قوات الاحتلال هذا العمل الذي قام به جنود الاحتلال ضد العمال الذين كانوا يقومون بمهام عملهم الرسمية.