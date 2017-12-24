شرطة بيت لحم تؤمن وتشارك بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين

رام الله - دنيا الوطنشاركت الشرطة ظهر اليوم بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين المطران بيير باتيستا وقدمت بطاقات التهنئة للمحتفلين بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تسير وفقا للتقويم الغربي .وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم شارك ظهر اليوم بمراسم استقبال مهيب جرى في ساحة مهد السيد المسيح في بيت لحم للمطران بيير باتيستا إلى جانب محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري وانطون سلمان رئيس بلدية المدينة والعميد سعيد النجار قائد منطقة بيت لحم ومعالي الوزير زياد البندك مستشار الرئيس للشؤون الدينية و وزيرة السياحة والآثار د. رولا معايعة وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وحشد كبير من المسؤولين وكبار رجال الدين ومدراء الأجهزة الأمنية والآلاف من المواطنين والزوار والسياح الأجانب.من جهته أكد العقيد الشلبي أن الشرطة شرعت بتطبيق الخطة الخاصة التي أعدتها تنفيذا لتوجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة لتأمين إحتفالات عيد الميلاد المجيد ، فمنذ ساعات الصباح الأولى انتشرت دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة في الطرقات والمفارق المؤدية إلى ساحة وكنيسة المهد بهدف تأمين وصول موكب المطران القادم من القدس حيث يتقدمه عشرات الفرق الكشفية ومركبات الشرطة.وأكد بان الشرطة حرصت على تعزيز فرحة المحتفلين من جهة وتسهيل حركة مواطني المحافظة كالمعتاد وعدم تعطيل حركة السير بالطرقات حيث لم يتم تسجيل أي حادثة قد حصلت بالمحافظة .وأضاف البيان أن طاقم إدارة العلاقات العامة والإعلام بشرطة بيت لحم قام بتوزيع بطاقات تهنئة والمقدمة باسم المديرية العامة للشرطة الى المواطنين والسياح المحتفلين بعيد الميلاد المجيد وسط إعجاب وتقدير المواطنين .