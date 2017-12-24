النائب العام بغزة: تطوير مهارات أعضاء النيابة يحقق العدالة الناجزة

غزة - دنيا الوطنأكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون خلال اجتماعه بهيكلية المكتب الفني المستحدثة (وحدة التدريب والتطوير والبحوث والدراسات والتدقيق والمظالم) على أهمية تطوير وصقل مهارات وقدرات أعضاء النيابة من خلال اللقاءات التدريبية، التي تحقق العدالة الناجزة وسلامة الإجراءات في الملفات الجزائية، وتزويد صناع القرار بتقارير متخصصة عن مؤشرات الجريمة، والمساهمة في رسم السياسات العقابية المناسبة من خلال واقع الجريمة، وتعزيز تضافر الجهود مع المؤسسات الحكومية والحقوقية والتشريعية لتطويق الجريمة والحد من دوافعها وأسبابها.وناقش النائب العام مع وحدات المكتب الفني برئاسة المستشار حسام دكة إعداد دليل وتقارير دورية تشمل التوجيه والإرشاد لأعضاء النيابة، وتفسير بعض الشروح القانونية، ومدى تطبيق سياسة الباب المفتوح للنائب العام والنيابات الجزئية، والتي تعزز ثقة المواطن بمنظومة القضاء وتحقق مبدأ سيادة القانون.كما وناقش الاجتماع مدى التعاون مع المؤسسات الداعمة لتنفيذ دورات متخصصة لأعضاء السلطة القضائية في علم الجريمة، وتطوير الوسائل والتقنيات الحديثة، لإدانة المجرمين، والمساهمة في إنجاح الأفكار المقدمة، لتطوير وإصلاح منظومة العدالة الجنائية في فلسطين.