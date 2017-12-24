منصور: سان مارينو ترفع الأصوات لصالح فلسطين بالأمم المتحدة لـ 129 صوتا

رام الله - دنيا الوطن

كشف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، عن أن عدد الدول التي صوت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة ارتفع الى 129 صوتا بعد أن ابلغت دولة سان مارينو، دولة فلسطين موافقتها على مشروع القرار الخاص بالقدس .



واعلن منصور في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، ان سان مارينو، ابلغت مندوبية فلسطين في الأمم المتحدة، أن خللا فنيا حال دون اعطاء موافقتها على مشروع القرار الخاص بالقدس، ليرتفع بذلك عدد الدول التي صوتت لصالح القرار الى 129.



واشار منصور الى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تنجح بالحصول على تأييد لموقفها بشأن القدس سوى من 7 دول بالإضافة لها واسرائيل، وبالتالي منيت بفشل ذريع بالحصول على تأييد الدول المتبقية وعددها 184 دولة.



وتابع منصور "إن هناك عدد كبير من الدول رفض بشكل واضح القرار الأمريكي بشأن القدس، وأعلن تأييده لصالح مشروع القرار الفلسطيني بشأن القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد آخر رفض القرار لكنه رفض الدخول في معركة معها نتيجة الابتزاز المالي والسياسي وبالتالي امتنع عن التصويت او تغيب عن حضور الجلسة.



وفيما يتعلق بقرار السيد الرئيس محمود عباس الانضمام الى 22 منظمة دولية، اعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن دولة فلسطين بعد أن غيرت وضعها في الأمم المتحدة الى عضو مراقب، فان دولة فلسطين اصبح من حقها ان تنضم الى جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.



واضاف منصور، أن القيادة الفلسطينية تتصرف بناء على المصلحة الوطنية الفلسطينية في الالتحاق بهذه المنظمات، وتدرس بعناية ومسؤولية عالية أي من المنظمات التي يمكن تلتحق بها لأن فلسطين لا تريد أن تؤذي أي من اصدقائها في حال اقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على معاقبة هذه المنظمات بوقف مساعداتها المالية لها.