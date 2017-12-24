إطلاق عملية الأطواق الثلاثة لتأمين محافظة كركوك

فيديو أرشيفي: عمليات مستمرة في كركوك

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قيادة عمليات (فرض القانون) بمحافظة كركوك العراقية اليوم الأحد، تطبيق خطة (الأطواق الثلاثة) لحماية المدنيين والمحتفلين بأعياد الميلاد، والعام الجديد داخل المحافظة.وقال قائد العمليات اللواء الركن معن السعدي- إن قوات مكافحة "الإرهاب" والأجهزة الأمنية، أطلقت عملية (الأطواق الأمنية الثلاثة)، وهي سور كركوك الخارجي وطوقين في مركز المدينة، موضحاً أن الخطة تهدف إلى حماية الكنائس والأسواق والمساجد والدوائر الحكومية.وأضاف: "إن الخطة الأمنية بدأت اليوم، وتستمر أسبوعاً واحداً، لافتاً إلى أنه تم تأمين كافة المناطق، ونشر أفراد مكافحة الإرهاب والشرطة في جميع المواقع".