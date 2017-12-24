فيديو: الكاتب شفيق التلولي يصدر روايته "العصافير تأتي باكراً"

فيديو: الكاتب شفيق التلولي يصدر روايته "العصافير تأتي باكراً"
جانب من الفعالية
خاص دنيا الوطن - محمد جلو
تحت رعاية الاتحاد العام للمراكز الثقافية، ومركز غزة للثقافة والفنون، وجمعية المرأة المبدعة، وقع الكاتب شفيق التلولي، اليوم الأحد، روايته الأدبية "العصافير تأتي باكراً".

وشارك في حفل التوقيع عدد من الشعراء والأدباء والشخصيات العامة، الذين أشادوا بكتابات التلولي، وإبداعاته في مجالي الشعر والأدب.

وقال الأديب التلولي، إن الرواية الشعرية هي الثالثة له بعد إصداره رواية وديوان شعر، لافتاً إلى أن اليوم تشهد غزة إطلالة روايته عبر قراءة سريعة سيقدمها النقاد.

وناقش عدد من الأدباء إصدار الكاتب التلولي، مشيدين بتجربته السردية.

فيديو: جانب من اصدار رواية الكاتب شفيق التلولي
 



أخبار ذات صلة

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

الغاء احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم احتجاجات على قرار ترامب

الغاء احتفالات عيد الميلاد ببيت لحم احتجاجات على قرار ترامب

وزيرة السياحة والاثار الاردنية في زيارة رسمية لدولة فلسطين

وزيرة السياحة والاثار الاردنية في زيارة رسمية لدولة فلسطين

شرطة بيت لحم تؤمن وتشارك بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين

شرطة بيت لحم تؤمن وتشارك بمراسم استقبال المدبر الرسولي لطائفة اللاتين

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

مناشدة عاجلة إلى اهل الخير

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

قوات الاحتلال تعتدي على عمال بلدية البيرة

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

الحمد الله: ستظل بيت لحم والقدس رمزا للتعايش والوحدة رغم الاستيطان

وزيرة السياحة والاثار الاردنية في زيارة رسمية لدولة فلسطين

وزيرة السياحة والاثار الاردنية في زيارة رسمية لدولة فلسطين

عربي

الشرطة المصرية تقتل تسعة مسلحين في تبادل لاطلاق النار بمنطقة الدلتا

الشرطة المصرية تقتل تسعة مسلحين في تبادل لاطلاق النار بمنطقة الدلتا

إطلاق عملية الأطواق الثلاثة لتأمين محافظة كركوك

إطلاق عملية الأطواق الثلاثة لتأمين محافظة كركوك

مصرع 12 عنصراً من جماعة الحوثي شرق تعز

مصرع 12 عنصراً من جماعة الحوثي شرق تعز

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

منوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة &#34;صدى الملاعب&#34; بسبب جمالها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة "صدى الملاعب" بسبب جمالها

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة