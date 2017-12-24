فيديو: الكاتب شفيق التلولي يصدر روايته "العصافير تأتي باكراً"

فيديو: جانب من اصدار رواية الكاتب شفيق التلولي

خاص دنيا الوطن - محمد جلوتحت رعاية الاتحاد العام للمراكز الثقافية، ومركز غزة للثقافة والفنون، وجمعية المرأة المبدعة، وقع الكاتب شفيق التلولي، اليوم الأحد، روايته الأدبية "العصافير تأتي باكراً".وشارك في حفل التوقيع عدد من الشعراء والأدباء والشخصيات العامة، الذين أشادوا بكتابات التلولي، وإبداعاته في مجالي الشعر والأدب.وقال الأديب التلولي، إن الرواية الشعرية هي الثالثة له بعد إصداره رواية وديوان شعر، لافتاً إلى أن اليوم تشهد غزة إطلالة روايته عبر قراءة سريعة سيقدمها النقاد.وناقش عدد من الأدباء إصدار الكاتب التلولي، مشيدين بتجربته السردية.