مصرع 12 عنصراً من جماعة الحوثي شرق تعز

فيديو أرشيفي: مواجهات عنيفة بين المقاومة الشعبية والحوثيين في تعز

رام الله - دنيا الوطنلقي اثنا عشر عنصراً من جماعات الحوثي اليوم الأحد، مصرعهم في المواجهات الدائرة مع أبناء منطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق محافظة تعز.وقال مصدر أمني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "إن المواجهات التي اندلعت صباح اليوم، بين أبناء المنطقة وبين جماعة الحوثي، أسفرت عن مقتل اثني عشر عنصراً حوثياً وإصابة العشرات منهم بجروح مختلفة".وأضاف المصدر: "إن أبناء المنطقة تمكنوا من تفجير دبابة كانت تستهدف المنازل في المنطقة، مشيراً إلى أن المواجهات مستمرة حتى تطهير المنطقة من الجماعة الحوثية".