الخارجية الفلسطينية: إسرائيل اختارت الاستعمار على مستقبل السلام بالمنطقة

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل اختارت الاستعمار على مستقبل السلام بالمنطقة
رام الله - دنيا الوطن
قال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني: "إن التصريحات الإسرائيلية بشأن بناء 300 ألف وحدة استيطانية خارج مناطق الخط الأخضر، تدلل على النوايا الإسرائيلية الصريحة في سياق الاستعمار في الأراضي المحتلة"، مؤكداً أن تلك الخطوات ليست بعيدة عما تقوم به إسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل اختارت الاستعمار على أي مستقبل للسلام في المنطقة.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية له: "إن إسرائيل تقوم بتلك الخطوات، وهي متسلحة بدعم ومساندة أمريكية غير محدودة، وتغطية على كل هذه الانتهاكات بما في ذلك الإعلان الأخير لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن القدس"، متابعاً: "ستكون هناك إدانة للاستيطان في الأمم المتحدة وإجراءات أخرى داخل إطار الأمم المتحدة لمكافحة كل هذه الجرائم، والوقوف عليها في الإطار السياسي والقانوني".

وأوضح حجازي، أنه سيتم تفعيل العديد من المسارات القانونية لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي، مؤكداً أن ما تقوم به إسرائيل من تغيير على الأرض لا يعطي أي حق ولا يغير أي شرعية، ولفت إلى أن أساس التحركات الفلسطينية هي أن الفلسطيني باق على هذه الأرض، وسيواصل نضاله حتى نيل الحرية والاستقلال.

 

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