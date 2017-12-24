نائب عن حماس: الحركة قد تعود للجنة الإدارية في غزة

نائب عن حماس: الحركة قد تعود للجنة الإدارية في غزة
النائب عاطف عدوان
رام الله - دنيا الوطن
لمح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، عاطف عدوان، إلى عودة حركته إلى اللجنة الإدارية التي شكلتها في وقت سابق لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيراً إلى أن حركته أمام ثلاثة سيناريوهات للخروج من الأزمة في القطاع.

وأضاف عدوان، في منشور له عبر (فيسبوك)، أن أول تلك السينارويهات يتمثل في "أن تستمر في المسار الحالي دون التزام السلطة الفلسطينية وحركة فتح في التخفيف ورفع حصار غزة"، واصفاً هذا الخيار بـ "الكارثة".

وأوضح عدوان، أن السيناريو الثاني يمثل في الذهاب إلى حكومة تكنوقراط من كفاءات الشعب الفلسطيني ومشاركة الفصائل، مما يعني حكومة غير سياسية أو حكومة وحدة من الفصائل السياسية.

وتابع: "إذا لم تتجاوب الفصائل ستجد نفسها تعود إلى المربع الأول أي اللجنة الإدارية التي أدارت قطاع غزة، وهذه الخيارات تضغط بقوة أمام تعنت السلطة، ويجب أن تبدأ الاختيار بينها خلال فترة لا تزيد عن شهر"، وفق عدوان.

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