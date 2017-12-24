(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (روسيا اليوم) للأنباء، إن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين تلقى صندوق طرد يثير الشبهة، إلا أنه عندما فتحه وجده مليئاً بـ "روث الحيوانات".



وأوضح الموقع، أنه تم العثور على الطرد بالقرب من دار أحد الجيران في منطقة بيل إير في لوس أنجلوس، وعلى العلبة الملفوفة بالورق والشرائط لتبدو كهدية، كتب عنوان واسم منوشين، الذي خشي في البداية أن يكون الطرد مفخخاً، لذلك تم استدعاء فريق من خبراء الألغام والمتفجرات، وتبين بعد فتح العلبة أنها مملوءة بروث الخيول.



وأشار الموقع، إلى أن الشرطة عثرت داخل العلبة على بطاقة معايدة موجهة إلى الوزير وإلى الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرت بمثابة هدية عيد الميلاد المجيد للرئيس ووزيره.



ولم تتضمن البطاقة البريدية أي تهديدات، ولكن صاحب الرسالة انتقد فيها قانون تخفيف العبء الضريبي، الذي وقع عليه ترامب في 22 كانون أول/ديسمبر، والذي اعتبره الكثيرون أكبر مراجعة لقانون الضرائب الأمريكي منذ عام 1986.