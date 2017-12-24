أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

خاص- دنيا الوطن

أقيم اليوم الأحد في جامعة الأزهر حفل تكريم بحضور الشخصيات الاعتبارية والوطنية والرياضية أبرزهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس، ممثلاً عن الرئيس محمود عباس وبمشاركة هاتفية هنأ اللواء جبريل الرجوب الشخصيات الفائزة بالاستفتاء الرياضي لعام 2017.



وأوضح الرجوب، أن عام 2017 هو عام مليء بالإنجازات والنجاحات بمختلف الرياضات، وعلى رأسها تربع المنتخب الوطني على سلم (الفيفا) في المركز 80 على العالم، والذي تخطى بهذا المركز ترتيب منتخب إسرائيل.



وأكد الرجوب على دعمه الكامل للرياضة الفلسطينية في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات على حدٍ سواء.



وبدوره، أكد حلس على استمرار عملية المصالحة برغم الصعوبات ولكنها ستستمر، وأن الوحدة هي الطريق الأقرب للوصول للهدف المنشود، وهو تحرير الأرض والوطن وإسقاط قرار ترامب.



وقبل تكريمه بجائزه أفضل شخصية رياضية لعام 2017 قال عبد السلام هنية: "نحتفل اليوم كرياضيين بإنجازات عام 2017 من إطلاق العمل في البنية التحتية، وتربع المنتخب الوطني على سلم (الفيفا) وانتظام النشاط الرياضي، لهو مفخرة لفلسطين وللأسرة الرياضية".



وأضاف: "إننا اليوم نقف إجلالاً واكراماً لكل الرياضيين في العالم والأندية الذين تضامنوا مع القدس رفضاً لقرار ترامب، مؤكداً على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، ولا يمكن لأي قرار بأن يغير هذه الحقيقة".



كما شكر هنية القائمين على الحفل، ونجاح الاستفتاء الرياضي الذي نظمه موقع الأقصى سبورت، وشكر ممثل الرئيس السيد حلس، وشكر جامعة الأزهر الراعية لهذا الحفل، وخص بالذكر رئيس الجامعة د. عبد الخالق الفرا.