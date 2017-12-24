لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء
رئيس الوزراء التركي
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يصل رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأربعاء المقبل، إلى السعودية في زيارة رسمية تدوم يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين السعوديين، يأتي في مقدمتهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبحث في تطورات الأوضاع خاصة في سورية، إضافة إلى ملف القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة واشنطن إلى القدس الشرقية والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

ووفق ما أوردت صحية القدس المحلية، فإن مصادر في السفارة التركية بالرياض، قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن يلدريم سيبحث مع القادة السعوديين "تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وأنقرة، والتعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستثمارية".

كما سيبحث الجانبان تطورات الأوضاع في سورية والعراق والتطورات في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام في شهر تموز/ يوليو الماضي بزيارة إلى السعودية أجرى خلالها مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز عقب الأزمة الخليجية القطرية وتعهد الرئيس التركي حينها ببذل أنقرة كل ما في وسعها من جهود لتسوية خلاف "الأشقاء الخليجيين".

واعتبر أن "المشاكل السياسية مؤقتة"، داعيا السعودية والإمارات وباقي بلدان الخليج العربية إلى الاستثمار في الاقتصاد التركي.

يذكر أن أنقرة في تحالف قوي مع الدوحة، وأخذت جانبها في الأزمة المحيطة بقطر، بعد أن قادت السعودية حملة مقاطعة شاملة للأخيرة التحق بها فريق عريض من الدول العربية والإسلامية بينها مصر تشمل قيودا اقتصادية ودبلوماسية عقابا للدوحة على "دعم الإرهاب".

أرشيفي: العلاقات التركية السعودية
 

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