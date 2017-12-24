إصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والغثيان، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت اليوم، ببلدة تقوع شرق بيت لحم.



وتأتي هذه المواجهات المستمرة منذ أسابيع في سياق الاحتجاج على القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية.



وتركزت المواجهات في محيط الخربة والشارع الملتف حول البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال وابلاً كثيفاً من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل، ورد الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود.



إلى ذلك، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، من قبضتها العسكرية على قرية اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس، وأغلقت مدخلها الرئيس ببوابة حديدية ومكعبات إسمنتية.



ونصبت قوات الاحتلال البوابة، ووضعت المكعبات في أطراف الحي الشرقي للقرية بمحاذاة منازل المواطنين، ما يجعل إمكانية الدخول إليها والخروج منها صعب للغاية، خاصة أن سلوك الطرق الترابية في السهول والجبال القريبة يفاقم معاناة المواطنين في الشتاء، ويجعل هذه الطرق غير صالحة للاستخدام.



وكانت قوات الاحتلال، أغلقت المدخل الرئيس للقرية قبل يومين وأعيد فتحه بجهود من الارتباط العسكري، في حين أن إغلاق اليوم جاء أكثر صرامة وإحكاماً، ما يخلق معاناة حقيقية للأهالي.