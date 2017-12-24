الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي

الإمارات تكشف أسباب منع سفر التونسيات إلى دبي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الخارجية الإماراتي، بشكل رسمي، على القرار الذي أثار الجدل حول منع شركة طيران الإمارات أول أمس الجمعة، التونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي، دون تقديم أسباب.

وقال الوزير الإماراتي، أنور قرقاش، على تويتر: "تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة".

وكانت وكالة تونس الرسمية للأنباء عن مساعد رئيس الرحلة، الذي لم تذكر اسمه، أن هناك "تعليمات تقضي بعدم قبول أي امرأة تونسية على متن خطوط الشركة في اتجاه الإمارات باستثناء المتحصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات".

وذكرت تقارير صحفية تونسية أن الفوضى عمّت صفوف المسافرات أمام مكتب التسجيل التابع لشركة الطيران الإماراتية بسبب غياب معلومات عن أسباب المنع وإمكانية استرجاع الأموال، ثم تقدمت الخارجية التونسية باستفسار لدى السلطات الإماراتية حول الأسباب قبل أن تعلن الشركة تراجعها عن القرار (اضغط لمعرفة تفاصيل الأزمة كاملة).


لكن تغريدة الوزير الإماراتي قوبلت بردود فعل مستنكرة، إذ رد عليه أحد المغردين التوانسة قائلا: "عن أي إجراءات أمنية تتحدثون، وهل هذه الإجراءات تشمل المرأة التونسية فقط، يجب على دولة الإمارات توضيح هذه الفضيحة وخاصة إهانة المرأة التونسية".

تغريدة وزير الخارجية الإماراتي

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