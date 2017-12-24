"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يقوم الجهاز الروسي الخاص بالغطس في المياه العميقة الموجه عن بعد وغير المأهول"Parterre plus" بدراسة جسم مشابه للغواصة سان خوان التي اختفت منذ أكثر من شهر.

أفادت بذلك القوات البحرية الأرجنتينية، وذكرت أن المدمرة "ساراندي" بالذات اكتشفت ما يشبه الغواصة المفقودة في المياه المحاذية لسواحل البلاد، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

ونوهت القيادة بأن دراسة الجسم المكتشف ستتم بواسطة جهاز "بانثر بلوس" وسفينة

وحسب وكالة الأنباء، فإن سفينة البحث التابعة للبحرية الروسية "يانتار" أبحرت يوم السبت من مونتيفيديو فى الأوروغواي (حيث تتزود بالمياه والمواد الغذائية والوقود) وتم إرسالها إلى منطقة البحث عن الغواصة.

وستبدأ السفينة مرة أخرى في البحث عن الغواصة اعتبارا من يوم الاثنين. وتقول البحرية الأرجنتينية إن الطقس بمنطقة العمليات لا يزال مناسبا.

يذكر أن الغواصة "سان خوان" كانت تحمل على متنها طاقما يتكون من 44 بحارا، ومزودة باحتياطات من الأوكسجين تكفي لستة أيام، عندما انقطع الاتصال بها في 15 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي وهي في طريقها من القاعدة البحرية أوشوايا إلى مار ديل بلاتا. 

ويبلغ طول الغواصة 66 مترا وسرعتها 25 عقدة، وصنعت في ألمانيا، ودخلت الخدمة في سلاح البحرية الأرجنتينية عام 1985.

وبعد 15 يوما من اختفاء الغواصة، أعلنت بحرية الأرجنتين وقف عملية إنقاذ أفراد الطاقم مع استمرار البحث عن الغواصة نفسها. وانضمت روسيا إلى عملية البحث عن الغواصة في أواخر تشرين ثاني/نوفمبر.

فيديو أرشيفي: الغواصة الأرجنتينية المفقودة
 

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