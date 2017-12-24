صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً

صحيفة أمريكية تحذر: روسيا طورت سلاحاً كهرومغناطيسياً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت صحيفة (ناشيونال إنترست) الأمريكية، من تطوير روسيا سلاحاً كهرومغناطيسي قادراً على تدمير الأجهزة الإلكترونية أو تعطيلها عن بعد.

وجاء في مقال الكاتب مايكل بيك، أنه في حين كانت المخاوف من أن كوريا الشمالية طورت سلاحا كهرومغناطيسيا قادرا على تعطيل قاعدة الشبكة الإلكترونية الأمريكية، فقد تم تجاهل تهديد ممكن آخر، يكمن في برنامج "ألابوغا" الروسي المعد لتصنيع القنابل الإلكترونية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وأشار بيك في مقاله، إلى أن مبدأ عمل السلاح الروسي، يعتمد على تفجير ما يسمى بـ"المشوش" على ارتفاع 20 – 300 متر فوق سطح الأرض في منطقة العدو، والذي ينتج عنه انبعاث نبضة كهرومغناطيسية قوية تتلف الأجهزة الإلكترونية وتجعلها غير صالحة للاستخدام.

ووفقا للكاتب، فإن من شأن هذا السلاح تكوين مجال مغناطيسي فائق التردد UHF في محيط دائرة قطرها 3.5 كيلومتر كاف ليس فقط لتدمير الحواسيب والرادارات وأنظمة الاتصالات والأسلحة الدقيقة، بل وجعلها غير قابلة للاستخدام نظرا لتضرر مكوناتها الإلكترونية.

ويضيف الكاتب، أنه وبالرغم من ذلك، فإن هذا السلاح ليس قاتلا ولا يسبب أي آثار سلبية على الكائنات الحية، ذاكرا أن التأثير الكهرومغناطيسي للقنبلة يصل إلى 100 غيغاواط، والتي تعادل ما يطلقه السلاح النووي.

وذكر الكاتب، أن المعلومات التي وردت في مقالته ارتكزت أيضا على بيانات لوسائل إعلام روسية، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي، قام بالتحقق منها.

وتابع قائلا: (الصاروخ Ranets-Ye) مزود على قاعدة المركبة العسكرية الروسية (إم أي زد-7310) ويزن نحو خمسة أطنان، هو في الأساس نظام قصير المدى أرض – جو، الضرر الناتج عنه ليس تفجيريا بل مخروط إشعاعي بزاوية 60 درجة، وبقوة 500 ميغاواط  SFH يستمر مدة 20 نانو ثانية.

وأشار بيك، إلى أن"Ranets-Ye" قادر على العمل كمنظومة دفاع جوي. وتتمثل مهمته في تحييد الطائرات وصواريخ كروز وغيرها من الذخيرة التي تحتوي على إلكترونيات. ويبلغ مدى تأثير النبضة 14 كيلومترا للمكونات الإلكترونية و40 كيلومترا للإشارات الكهرومغناطيسية.

أرشيفي: الأسلحة الكهرومغناطيسية
 

أخبار ذات صلة

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

(روث الحيوانات).. هدية لترامب ووزيره في عيد الميلاد المجيد

&#34;بانثر بلوس&#34; الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

"بانثر بلوس" الروسي يتحقق من جسم شبيه بالغواصة الأرجنتينية المفقودة

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

ترامب يشكك بنزاهة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

العاصفة تمبين تقتل 200 قتيل و70 ألف نازح

فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس

فيديو: جسم معدني يثير الرعب في سماء لوس أنجلوس

مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

مناقشة مشروع يُتيح لدرعي سحب الاقامة من فلسطينيين بالقدس والجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

إسماعيل هنية يحذر

إسماعيل هنية يحذر

شؤون فلسطينية

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

الوزير صيدم يطمئن على سلامة الطالب الجريح التميمي

فريق &#34;الجامعة الإسلامية&#34; يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

فريق "الجامعة الإسلامية" يحصد لقب دوري مناظرات قطاع غزة

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

أحمد حلس يكرم عبد السلام هنية كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

اصابات بمواجهات في تقوع والاحتلال يغلق مدخل قرية اللبن

عربي

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

لبحث ملفي سوريا والقدس.. رئيس الوزراء التركي يزور السعودية الأربعاء

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

العراق تحتجز أمريكياً ينتمي لتنظيم الدولة في سجن سري

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

الأسبوع المقبل.. مصر واثيوبيا تستأنفان مباحثات سد النهضة

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

فيديو: أول مسؤول سعودي يتحدث عن ظروف اعتقاله

منوعات

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بفستان فضي قصير

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

زميل علا الفارس يرفض تحيتها في أحدث ظهور لها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة &#34;صدى الملاعب&#34; بسبب جمالها

ناقد رياضي سعودي يحرج مذيعة "صدى الملاعب" بسبب جمالها

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة

صباح في جلسة تصوير مع زوجها الإعلامي .. صور نادرة